Kanseri yenmenin anahtarı patateste

Yapılan bir araştırmada, patatesin kanseri yenmenin anahtarı olabileceği ileri sürüldü.

Polonya’daki Adam Mickiewicz Üniversitesi’nden bilim insanları, patateslerdeki biyoaktif bileşiklerin kanserle savaşmak için etkili olduğunu kaydetti.

Ayrıca bu bileşiklerin, hastaların kemoterapinin yan etkilerinden kurtulmasına da yardımcı olabileceğini düşünüyorlar.

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmede son derece etkili olmasına rağmen, saç dökülmesi, mide bulantısı ve yorgunluk gibi bir dizi etkiyi tetikleyebilir. Bunun nedeni, ilaçların kanserli olanları hedef almanın yanı sıra vücudun başka yerlerindeki sağlıklı hücreleri istemeden öldürmesidir.

DOMATES VE PATLICAN DA ETKİLİ

Araştırma ekibinin başındaki Magdalena Winkiel ve meslektaşları, bunun tıbbi bitkilerin özelliklerini yeniden incelemeye değer kıldığını söylerken patates, domates ve patlıcanı içeren Solanacease bitki ailesinde bol miktarda bulunan bileşikler olan glikoalkaloidler hakkındaki verileri gözden geçirdi.

Ekip, doğru dozlarda alınacak bu kimyasalların “güçlü klinik araçlar” olabileceğini söylüyor.

Frontiers in Pharmacology’de ortaya konan bulgularda, patlıcanın karaciğer kanseriyle savaşmaya yardımcı olabileceği, domatesteki bileşiklerin de kanser hücrelerini öldürebileceği belirtildi.