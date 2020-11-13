"Kanserim" diyerek topladığı 500 bin lirayı kumarda yedi
Bağış sitelerinden birine hastane odasında çekilen bir fotoğrafını koyarak kanser hastası olduğunu söyleyen kadın hayrete düşürecek bir dolandırıcılığa imza attı. Nicole isimli kadın, hastalığını bahane ederek 45 bin sterlin (482.000 TL) para topladı. Kadın bakın bu parayı ne yaptı.
Nicole Elkabbass adlı kadın yumurtalık kanseri olduğunu söyleyerek bağış sitelerinden yaklaşık 500 bin lira yardım topladı. Nicole'un topladığı parayı kumarda yediği ortaya çıktı.
13 Kasım 2020 Cuma 18:54
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