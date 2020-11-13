Bağış sitelerinden birine hastane odasında çekilen bir fotoğrafını koyarak kanser hastası olduğunu söyleyen kadın hayrete düşürecek bir dolandırıcılığa imza attı. Nicole isimli kadın, hastalığını bahane ederek 45 bin sterlin (482.000 TL) para topladı. Kadın bakın bu parayı ne yaptı.