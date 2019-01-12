Kanser, özellikle erken evrede yakalandığında tedavi edilebiliyor. Ancak birçok doku ve organda ortaya çıkabilen kanser, birbirinden farklı birçok belirti ile kendini gösterebildiği için başka hastalıklar ile karıştırılabiliyor.

Kanser, özellikle erken evrede yakalandığında tedavi edilebiliyor. Ancak birçok doku ve organda ortaya çıkabilen kanser, birbirinden farklı birçok belirti ile kendini gösterebildiği için başka hastalıklar ile karıştırılabiliyor. Bu durum erken tanı şansını azaltarak, hastalığın tedavisini zorlaştırabiliyor. İşte kanserin en önemli 10 belirtisi...

ANİDEN BAŞLAYAN İŞTAHSIZLIK VE NEDENSİZ KİLO KAYBI

Aniden başlayan iştahsızlık veya özellikle son 6 ay içinde vücut ağırlığının %10'undan fazlasının nedensiz olarak kaybedilmesi, kanserin en yaygın belirtilerinden biridir. Ani kilo kaybı özellikle; pankreas, mide, gırtlak, akciğer veya ilerlemiş diğer tüm kanserlerde görülebilir. İştahsızlık ve kilo kaybı, guatr ve diyabet gibi hastalıkların da belirtisi olabilir.

İNATÇI YÜKSEK ATEŞ

Herhangi bir soğuk alınlığı ya da gribal enfeksiyon gibi durumlar dışında bir anda ortaya çıkan ve tüm müdahalelere rağmen geçmeyen inatçı ateş, lösemi, hodgkin ve hodgkin olmayan lenfomanın önemli belirtileri arasında sayılabilir.

ARTAN YORGUNLUK

Öncesine göre giderek artan dinlenme ihtiyacı ve hareket halindeyken çabuk yorulma, zorlanma gibi durumlar özellikle kansızlığa neden olan lösemi başta olmak üzere bazı kanser türlerinin belirtisi olabilir. Yorgunluk; uyku düzensizliği, kalp sorunları, diyabet, fibromyalji ve iltihaplı eklem hastalıkları nedeniyle de oluşabilir.

VÜCUTTA KANAMA

Herhangi bir darbe veya kaza olmaksızın vücutta oluşan morluklar, küçük kırmızılıklar şeklinde olan cilt ve ağız içi kanamalar löseminin önemli belirtileri arasındadır.

CİLTTE İYİLEŞMEYEN YARALAR VE DERİDE DEĞİŞİKLİKLER

Deride değişik renkteki asimetrik lekeler oluşması veya vücutta var olan benlerin büyümesi, renk değiştirmesi cilt kanserinin en tehlikeli türü olan melanomanın belirtisi olabilir. Yara iyileşmesinin geç olması diyabet göstergelerinden biridir.

YUTKUNMA PROBLEMİ VE KRONİK SES KISIKLIĞI

Yutkunmada zorluk ve seste uzun süreli kısıklık, özellikle yemek borusu ile gırtlak kanserlerinin belirtisi olabileceği unutulmamalıdır.

İDRARDA VEYA DIŞKIDA KAN GÖRÜLMESİ

İdrarda kan görülmesi hastalar tarafından idrar yolu enfeksiyonu ya da böbrek taşı hastalığının belirtisi olarak düşünülebilir. Ancak bu belirti böbrek veya idrar kesesi tümörünün habercisi de olabilir. Hemoroid belirtileri ile karıştırılabilen dışkıda kan görülmesi de kolon kanserinin belirtisi olabilir.

NEDENİ BİLİNMEYEN AĞRILAR

Vücutta başlayan nedensiz ve geçmeyen ağrılar tümör habercisi olabilir. Ağrıların şiddeti, tümörün oluştuğu yere göre değişebilir.

VÜCUTTA OLUŞAN ŞİŞLİKLER

Vücudun çeşitli yerlerinde oluşan şişlikler birçok kanser türünün belirtisi olabilir. Ayrıca fark edilen şişlikler kanserin ilk evresinin habercisi olabileceği gibi son evre göstergesi de olabileceği unutulmamalıdır.

HUZURSUZ EDEN ŞİKAYETLER

Israrla devam eden, kişiyi huzursuz eden ve nedeni açıklanamayan şikayetlerin mutlaka kanser ile ilişkisi araştırılmalı, vakit kaybetmeden doktora başvurmalı ve gerekirse ileri tetkikler yapılmalıdır.