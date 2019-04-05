Kanserin öncü belirtileri nelerdir önemsiz görünüyor ama...

Son yıllarda kanser vakalarının belirgin bir şekilde arttığına ve kansere yakalanma yaşının giderek düştüğünü belirten Dr. Veysel Haksöyler, erken teşhis için kanserin dikkat edilmesi gereken öncül belirtilerini sıraladı.

Kanserde erken teşhisin ve sonrasında doğru tedavinin hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Haksöyler, erken ve doğru tedavi edilmediğinde kanser hastalığında istenmeyen sonuçların ortaya çıkabileceğini söyledi.

Dr. Veysel Haksöyler, “Bu hastalığın bütün türlerinde erken teşhis büyük önem arz eder. Bununla beraber doğru zamanda doğru tedaviler uygulandığında, kaynaklandığı organ ve hastalığın türü ne olursa olsun yüz güldürücü sonuçlar elde etmek mümkün olabilmektedir” diye konuştu.

Kanserin de her hastalık gibi çeşitli öncül belirtileri olduğunu ifade eden Dr. Haksöyler, “Bunların hiçbiri sadece kansere özgü olmadığından yani doğrudan kanseri işaret etmediğinden kimi başka veya hafif hastalıkları da işaretler edebilir. Bu nedenle erken teşhis için vücudun verdiği her uyarı ciddiye alınmalı, rutin sağlık taramaları ihmal edilmemelidir” şeklinde konuştu.



Haksöyler, görülmesi durumunda panik yapmadan uzman bir hekime kontrol amaçlı başvurulması gereken belirtileri şöyle sıraladı:

Tehlikeli olabilecek öncül belirtiler

- Vücutta herhangi bir yerde ele gelen bir şişlik, kitle

- Kilo kaybı, iştahsızlık

- Uzun süreli sebebi bilinmeyen ateş

- İyileşmeyen yaralar, geçmeyen ağız aftları

- Ciltte sebepsiz morluklar

- Uzun süreli halsizlik, yorgunluk, solukluk, sarılık

- Yutma güçlüğü

- 40 yaşından sonra mide bölgesinde yanma ağrı, kabızlık, büyük abdestte kan

- Sebepsiz ses kısıklığı

- Geçmeyen şiddetli öksürük, balgamda kan, göğüs ağrısı, nefes darlığı

- Menopoza girmiş kadınlarda vajinal kanama

- Karında yeni gelişen şişlik

- Erkeklerde sık idrara çıkma, çatallı idrar yapma, idrarda yanma, idrarda kan görülmesi

- Kemik ağrıları

- Israrlı ve şiddetli baş ağrısı, görme bozuklukları, denge kusuru, baş dönmesi, sebepsiz bulantı ve kusmalar

- Vücutta yeni bir ben gelişmesi, mevcut benin büyümesi, kanaması, kaşınması, şekil ve renk değiştirmesi