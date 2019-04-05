  • BIST 98.783
  • Altın 233,628
  • Dolar 5,6245
  • Euro 6,3083
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Kanserin öncü belirtileri nelerdir önemsiz görünüyor ama...

» »
Son yıllarda kanser vakalarının belirgin bir şekilde arttığına ve kansere yakalanma yaşının giderek düştüğünü belirten Dr. Veysel Haksöyler, erken teşhis için kanserin dikkat edilmesi gereken öncül belirtilerini sıraladı.
Kanserin öncü belirtileri nelerdir önemsiz görünüyor ama...

Kanserde erken teşhisin ve sonrasında doğru tedavinin hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Haksöyler, erken ve doğru tedavi edilmediğinde kanser hastalığında istenmeyen sonuçların ortaya çıkabileceğini söyledi.

Dr. Veysel Haksöyler, “Bu hastalığın bütün türlerinde erken teşhis büyük önem arz eder. Bununla beraber doğru zamanda doğru tedaviler uygulandığında, kaynaklandığı organ ve hastalığın türü ne olursa olsun yüz güldürücü sonuçlar elde etmek mümkün olabilmektedir” diye konuştu. 

Kanserin de her hastalık gibi çeşitli öncül belirtileri olduğunu ifade eden Dr. Haksöyler, “Bunların hiçbiri sadece kansere özgü olmadığından yani doğrudan kanseri işaret etmediğinden kimi başka veya hafif hastalıkları da işaretler edebilir. Bu nedenle erken teşhis için vücudun verdiği her uyarı ciddiye alınmalı, rutin sağlık taramaları ihmal edilmemelidir” şeklinde konuştu.

Haksöyler, görülmesi durumunda panik yapmadan uzman bir hekime kontrol amaçlı başvurulması gereken belirtileri şöyle sıraladı: 

Tehlikeli olabilecek öncül belirtiler
- Vücutta herhangi bir yerde ele gelen bir şişlik, kitle
- Kilo kaybı, iştahsızlık 
- Uzun süreli sebebi bilinmeyen ateş 
- İyileşmeyen yaralar, geçmeyen ağız aftları 
- Ciltte sebepsiz morluklar 
- Uzun süreli halsizlik, yorgunluk, solukluk, sarılık 
- Yutma güçlüğü 
- 40 yaşından sonra mide bölgesinde yanma ağrı, kabızlık, büyük abdestte kan 
- Sebepsiz ses kısıklığı 
- Geçmeyen şiddetli öksürük, balgamda kan, göğüs ağrısı, nefes darlığı 
- Menopoza girmiş kadınlarda vajinal kanama 
- Karında yeni gelişen şişlik 
- Erkeklerde sık idrara çıkma, çatallı idrar yapma, idrarda yanma, idrarda kan görülmesi 
- Kemik ağrıları 
- Israrlı ve şiddetli baş ağrısı, görme bozuklukları, denge kusuru, baş dönmesi, sebepsiz bulantı ve kusmalar 
- Vücutta yeni bir ben gelişmesi, mevcut benin büyümesi, kanaması, kaşınması, şekil ve renk değiştirmesi

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kötü beslenme alışkanlıkları 'ömrü kısaltıyor'04 Nisan 2019 Perşembe 11:20
  • KKTC’den Almanya’ya umut eli04 Nisan 2019 Perşembe 10:22
  • 5G teknolojisi insan sağlığına zararlı mı?03 Nisan 2019 Çarşamba 22:01
  • KTTB, “Kanser Haftası Posterleri” hazırladı03 Nisan 2019 Çarşamba 11:17
  • 10 yaşındaki kız çocuğunun ayağını yemeye başladı!02 Nisan 2019 Salı 21:51
  • Biyologlar Derneği: “Kanseri kader olmaktan çıkaralım”02 Nisan 2019 Salı 13:15
  • Vücudundaki yaralar hayatını kararttı01 Nisan 2019 Pazartesi 23:00
  • Almanya Türk doktoru konuşuyor: Kanser hastaları için umut…01 Nisan 2019 Pazartesi 22:46
  • Un, tuz ve şeker kanser yapar mı ?01 Nisan 2019 Pazartesi 22:27
  • Sağlık Bakanı Besim: Kalp Hastanesi'nin müjdesini vereceğiz01 Nisan 2019 Pazartesi 21:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti