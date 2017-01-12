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Kanserin yayılması yüzde 75 engellendi

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Kanserin yayılması yüzde 75 engellendi
İngiliz bilim adamları, laboratuar ortamında cilt kanserinin akciğere yayılmasını dörtte üç oranında engellemeyi başardı.

"Nature" dergisinde yayımlanan çalışmada, İngiltere'nin Cambridge kentindeki Sanger Enstitüsünden araştırmacılar, DNA'nın hangi bölümünün vücutta kanserin yayılmasına direndiğini keşfetmek için 810 laboratuvar faresinin genetiğini değiştirdi.

Tümörün vücutta yayılmasını etkileyen mekanizmayı bulmaya çalışan araştırmacılar, melanom cilt kanserini farelere enjekte ederek akciğerde oluşan tümör sayılarını hesapladı.

Araştırmacılar, "Spns2" adı verilen genin, tümörlerin akciğere yayılmasını yüzde 75 oranında azalttığını belirledi.

DNA'nın kanserin yayılmasını kolaylaştıran ya da zorlaştıran 23 bölümü olduğunu keşfeden araştırmacılar, bunlardan birçoğunun bağışıklık sisteminin kontrolünde de rol aldığını ifade etti.

Çalışmada, bağışıklık sistemini değiştirmenin cilt kanserinin akciğerlere yayılmasını yavaşlattığı belirtildi.

İngiltere Kanser Araştırma Ajansından araştırmacılar, çalışmanın tümörlerin nasıl yayıldığına ilişkin yeni bir bakış açısı sunduğunu ve bunun, yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yol açabileceğini söyledi.

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