Ülkemizin en önemli sağlık sorunlarının başında gelen kanser hastalığı ile savaşta özellikle genç

nesilleri bilinçlendirmek ve duyarlılığı artırmak için Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve

Kanserle Savaş Vakfı, 2001-2002 eğitim yılından beri geleneksel olarak “KANSERLE SAVAŞ

İÇİN AFİŞ VE SLOGAN YARIŞMASI” düzenlemektedir.

Kemal Saraçoğlu Vakfı tarafından yapılan açıklamada, çocuklara ve gençlere “Boyanızı, kağınızı alın ve kanserle savaş için

Düşlediğiniz Sağlıklı Yaşamı ve Düşlediğiniz Çevreyi çizmeye başlayın.” çağrısı yapılırken,

öğretmenlere ve ebeveynlere de çocukları ve gençleri teşvik etmeleri ile ilgili ricada bulunuldu.

Bu yıl 19.’su yapılacak olan ve 5. kez Commercial Insurance’ın ana sponsorluğunda

düzenlenecek olan Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması, tüm Anaokul, İlköğretim,

Ortaöğretim ve Meslek Liselerinde okuyan öğrencilere yönelik yapılacaktır.

Yarışmadaki konular iki başlık altında toplanmıştır:

1. Düşlediğim Sağlıklı Yaşam

2. Düşlediğim Çevre

Herhangi bir teknik veya malzemeyle yapılacak çalışmaların boyutu Anaokul ve İlkokul 1-2-3.

sınıflar için A3 ve diğer tüm kategoriler için 50x70cm boyutunda olup çalışmanın daha önce hiçbir

yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir. Yarışma koşulları ile ilgili detaylı bilgiyi

www.kemalsaracoglu.org adresinden bulabilir veya +90 (392) 227 0616 - +90 (392) 227 0617

numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabilirsiniz.

Çalışmalar, 27 Mart 2020 tarihine kadar 20 Atatürk Meydanı Mahkemeler Karşısı, Lefkoşa

adresindeki Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na teslim edilebilir.