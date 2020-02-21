  • BIST 115.912
  • Altın 320,682
  • Dolar 6,1026
  • Euro 6,5985
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması

» »
Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması
Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması

Ülkemizin en önemli sağlık sorunlarının başında gelen kanser hastalığı ile savaşta özellikle genç
nesilleri bilinçlendirmek ve duyarlılığı artırmak için Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve
Kanserle Savaş Vakfı, 2001-2002 eğitim yılından beri geleneksel olarak “KANSERLE SAVAŞ
İÇİN AFİŞ VE SLOGAN YARIŞMASI” düzenlemektedir.

Kemal Saraçoğlu Vakfı tarafından yapılan açıklamada, çocuklara ve gençlere “Boyanızı, kağınızı alın ve kanserle savaş için
Düşlediğiniz Sağlıklı Yaşamı ve Düşlediğiniz Çevreyi çizmeye başlayın.” çağrısı yapılırken,
öğretmenlere ve ebeveynlere de çocukları ve gençleri teşvik etmeleri ile ilgili ricada bulunuldu.
Bu yıl 19.’su yapılacak olan ve 5. kez Commercial Insurance’ın ana sponsorluğunda
düzenlenecek olan Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması, tüm Anaokul, İlköğretim,

Ortaöğretim ve Meslek Liselerinde okuyan öğrencilere yönelik yapılacaktır.
Yarışmadaki konular iki başlık altında toplanmıştır:
1. Düşlediğim Sağlıklı Yaşam
2. Düşlediğim Çevre
Herhangi bir teknik veya malzemeyle yapılacak çalışmaların boyutu Anaokul ve İlkokul 1-2-3.
sınıflar için A3 ve diğer tüm kategoriler için 50x70cm boyutunda olup çalışmanın daha önce hiçbir
yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir. Yarışma koşulları ile ilgili detaylı bilgiyi

www.kemalsaracoglu.org adresinden bulabilir veya +90 (392) 227 0616 - +90 (392) 227 0617
numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabilirsiniz.
Çalışmalar, 27 Mart 2020 tarihine kadar 20 Atatürk Meydanı Mahkemeler Karşısı, Lefkoşa
adresindeki Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na teslim edilebilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk’ten çalışanlara mesaj21 Şubat 2020 Cuma 11:37
  • Cem Kapısız yeniden başkan!21 Şubat 2020 Cuma 10:52
  • Girne ve Gaziköy’de bugün elektrik kesintleri var21 Şubat 2020 Cuma 10:14
  • İngiltere’de yaşayan Türk gençler, KKTC’de ziyaretlerde bulundu21 Şubat 2020 Cuma 10:11
  • Yayaya çarptı kaçtı!20 Şubat 2020 Perşembe 20:27
  • Temizliğe Gittiği 3 Evden 4 Kişiye Ait Ziynet Eşyası Çaldı20 Şubat 2020 Perşembe 19:27
  • Hırsızlığın cezası 10 ay hapis20 Şubat 2020 Perşembe 19:22
  • Dikkat ! Elektrik kesintisi: Paşaköy, Turunçlu ve Kurudere20 Şubat 2020 Perşembe 19:14
  • DAÜ-SEN: Rektör seçimi DAÜ'nün önünü açacaktır20 Şubat 2020 Perşembe 18:06
  • Lefkoşa'da İkametgâhtan hırsızlık 20 Şubat 2020 Perşembe 18:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti