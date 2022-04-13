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Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması ödül töreni yapıldı

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Yarışmaya 31 okuldan 1561 eser katılırken, dereceye giren 41 öğrenciye çeşitli ödüller verildi.
Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması ödül töreni yapıldı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın bu yıl 19’uncusunu düzenlediği Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması ödül töreni, dün İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yapıldı.

Yarışmaya 31 okuldan 1561 eser katılırken, dereceye giren 41 öğrenciye çeşitli ödüller verildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Commercial Insurance Ltd. ana sponsorluğundaki yarışmanın amacı, kanser konusunda eğitimi sağlamak ve farkındalığı artırmak.

Ödül törenine Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, yarışmanın jüri üyeleri, Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti, ödül alan öğrenciler, öğretmenleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Törende, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müşteşarı Aytunç Şirket ve Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Ruso konuşma yaptı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Ruso, farkındalığı hissedip katılan öğrencileri ve onları teşvik eden öğretmen ve velilerini tebrik ederken, törene katılan herkese sonsuz teşekkürlerini iletti. 

Ödül törenine katılan müsteşar, jüri üyeleri, vakıf yönetimi ve yarışmanın 4 yıldır ana sponsorluğunu üstlenen Commercial Insurance yetkilisi de ödül kazanan öğrencilere plaket ve ödül takdiminde bulundu.

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