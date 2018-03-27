“Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması” sonuçlandı

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın, 4 ana hedefi içerisinde yer alan ve özellikle genç nesillerin kanser konusunda eğitimi sağlamak ve farkındalığı artırmak amacıyla geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl üçüncü kez Commercial Insurance Sponsorluğu’nda 17.si gerçekleşen, “KANSERLE SAVAŞ İÇİN AFİŞ VE SLOGAN YARIŞMASI” 26 Mart Pazartesi günü sonuçlanmıştır.Yarışmanın ödül Töreni Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 12 Nisan 2018 tarihinde saat 14:30’da gerçekleştirilecektir.

Yarışmaya 32 okuldan 1381 eser katılmıştır.

Yarışmadaki konu başlıkları şöyleydi:

1. Sigara ve Kanser

2. Beslenme ve Kanser

3.Çevre ve Kanser

4. Spor ve Kanser

Jüri Üyeleri

Emel Samioğlu - Emekli Resim Öğretmeni İnci Kansu – Emekli Resim Öğretmeni Hüseyin Billur – Grafiker Bedia Kale – Kültür Dairesi İkinci Derece Güzel Sanatlar Görevlisi Görel Korol Sönmezer –Posta Dairesi Müdürlüğü Grafiker – Desinatör Gediz İnan – Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi

Anasınıf Kategorisi:

Heran Paşa – Yakın Doğu Anaokulu Yavuz Kerem Kasımoğlu–Yakın Doğu Anaokulu Nilda Değirmencioğlu– Yakın Doğu Anaokulu Sude Kırmızı – Yakın Doğu Anaokulu

Anasınıf Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

Sophia Kayra Greaves– Yakın Doğu Anaokulu

Ada Türker – Yakın Doğu Anaokulu

Lavin Akpolat – Yakın Doğu Anaokulu

Sevim Meri Erkmen– Yakın Doğu Anaokulu

İlkokul 1 – 2 – 3. Sınıf Kategorisi:

Uğur Pırnaz – Gönyeli İlkokulu

2- Ata Samioğlu – Yakın Doğu İlkokulu

3- Sayra Özlemler –Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu

İlkokul 1 – 2 – 3. Sınıf Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

Suna Çiçek – Kıbrıs Final Okulları

Demir Deryalı–Yakın Doğu İlkokulu

Rüzgar Uçaner – Yakın Doğu İlkokulu

Lal Eledağ– Doğa Akdeniz Doğa İlkokulu

Elif Kaplan – Yakın Doğu İlkokulu

Emre Çelebi - Yakın Doğu İlkokulu

İlkokul 4 – 5. Sınıf Kategorisi:

1- DilaAlpal – Yakın Doğu İlkokulu

2- Asya Uluca – Yakın Doğu İlkokulu

3- Emir Mergalimov – Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu

3- Hayriye Aydın - Yakın Doğu İlkokulu

İlkokul 4 – 5. Sınıf Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

Derin Sultan Barut– TED Kuzey Kıbrıs Koleji

Osman Özgey– Yakın Doğu İlkokulu

Alp Ratip – Yakın Doğu İlkokulu

Ortaokul Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

Neril Ener – Türk Maarif Koleji

Mustafa Boşnak– Türk Maarif Koleji

Ekim Kelmen – Çanakkale Ortaokulu

Lise Kategorisi:

Elif Zeki– Türk Maarif Koleji Alkın Ahmet Akbaş – Türk Maarif Koleji Alexandra Pagan – Türk Maarif Koleji

Lise Katagorisi Mansiyon Ödülleri:

Buse Beysan – Türk Maarif Koleji

Yaren Kaplan– Türk Maarif Koleji

Göktuğ Gardiyanoğlu – Türk Maarif Koleji

Hatice Zenginler – Türk Maarif Koleji

Özel Kategori:

Çağrı Acar – Gazimağusa Meslek Lisesi Aytan Gökçe – Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Kaya Kıraçoğlu – Gazimağusa Meslek Lisesi

Özel Kategori Mansiyon Ödülleri:

Busem Terazili– Gazimağusa Meslek Lisesi

Eral Alasya– Gazimağusa Meslek Lisesi

Öykü Tartar – Gazimağusa Meslek Lisesi

Jüri Özel Ödülü: