“Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması” sonuçlandı: İşte kazananlar!

Yarışmaya 36 okuldan 2 bin 115 eser katıldı. Jüri üyeleri şu isimlerden oluştu:

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın, 4 ana hedefi içerisinde yer alan ve özellikle genç nesillerin kanser konusunda eğitimi sağlamak ve farkındalığı artırmak amacıyla geleneksel olarak düzenlediği “Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması” sonuçlandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Commercial Insurance Ltd. ana sponsorluğunda 16.sı gerçekleştirilen ve konu başlıkları; “sigara ve kanser”, “beslenme ve kanser”, “çevre ve kanser”, “spor ve kanser” olan yarışmanın ödül töreni, 14 Nisan’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 14.30’da gerçekleştirilecek.

Yarışmaya 36 okuldan 2 bin 115 eser katıldı. Jüri üyeleri şu isimlerden oluştu:

“Emel Samioğlu - Emekli Resim Öğretmeni, İnci Kansu – Emekli Resim Öğretmeni, Hüseyin Billur – Grafiker, Bedia Kale – Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi ve Resim-Seramik Sanatçısı, Görel Koral Sönmezer – Posta Dairesi Müdürlüğü Grafiker – Desinatör ve Gediz İnan – Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi.”

İŞTE KAZANANLAR

Anasınıf Kategorisi:

1-Mürüde Valentina Çöllo – Yakın Doğu Anaokulu

2-Servet Tel – TED Kuzey Kıbrıs

3-Şanel Batunlu – Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu

Anasınıf Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

Kuzey Mehmet Günaydın – Yakın Doğu Anaokulu

Asya Aksoy – Lapta Anaokulu

Mira Çoban – Şht. Mehmet Eray İlkokulu

Beren Gazioğlu – Yakın Doğu Anaokulu

Nilgün Canaş – Yakın Doğu Anaokulu

İlkokul 1 – 2 – 3. Sınıf Kategorisi:

1-Ecem Akaner – Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu

1- Neriman Akgün - Yakın Doğu İlkokulu

2-Dila Alpal – Yakın Doğu İlkokulu

2- Nuray Naz Altındağlı – TED Kuzey Kıbrıs

3-Ghena Bawa’neh – Kıbrıs Final Okulları

İlkokul 1 – 2 – 3. Sınıf Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

Ece Bağman – Yakın Doğu İlkokulu

Ela Doğramacıoğlu – Yakın Doğu İlkokulu

Masal İstek – Yakın Doğu İlkokulu

Meyra Baştaş – Yakın Doğu İlkokulu

Beren Düzgen – Doğa International

Arda Azak - Yakın Doğu İlkokulu

İlkokul 4 – 5. Sınıf Kategorisi:

1- Nazira Al-Shanableh – Yakın Doğu İlkokulu

1- Özker Edim – Yakın Doğu İlkokulu

2- Ceren Aydın – Yakın Doğu İlkokulu

3- Ülkü Evgin – TED Kuzey Kıbrıs

İlkokul 4 – 5. Sınıf Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

Necati Deniz Şeytan – Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu

Sevim Çaluda – Necat British College

Nursel Hançer – Yakın Doğu İlkokulu

Ortaokul Kategorisi:

1-Merin Beyatlı – Türk Maarif Koleji

2-Fatma Nur Ballı – Türk Maarif Koleji

3-Güz Öztunç – Türk Maarif Koleji

Ortaokul Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

Dicle Koyutürk – Türk Maarif Koleji

Öner Yalçın – Türk Maarif Koleji

Cemaliye Demirel – Yakın Doğu Koleji

Tezcan Beşoğlu – Lapta Yavuzlar Lisesi

Barış Selin Balaban – Değirmenlik Lisesi

Lise Kategorisi:

1-Suden Çobanoğlu – Türk Maarif Koleji

2-Buse Beysan – Türk Maarif Koleji

3-Pembe Ergin – Türk Maarif Koleji

Özel Kategori:

1-Filiz Özer – Gazimağusa Meslek Lisesi

2-Aycan Erçika – Gazimağusa Meslek Lisesi

3- Melike Nur Açıkyıldız – Gazimağusa Meslek Lisesi

3- Nermin Pervane – Cengiz Topel End. Meslek Lisesi

Özel Kategori Mansiyon Ödülleri: