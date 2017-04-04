“Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması” sonuçlandı: İşte kazananlar!

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın, 4 ana hedefi içerisinde yer alan ve özellikle genç nesillerin kanser konusunda eğitimi sağlamak ve farkındalığı artırmak amacıyla geleneksel olarak düzenlediği “Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması” sonuçlandı.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Commercial Insurance Ltd. ana sponsorluğunda 16.sı gerçekleştirilen ve konu başlıkları; “sigara ve kanser”, “beslenme ve kanser”, “çevre ve kanser”, “spor ve kanser” olan yarışmanın ödül töreni, 14 Nisan’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 14.30’da gerçekleştirilecek.
Yarışmaya 36 okuldan 2 bin 115 eser katıldı. Jüri üyeleri şu isimlerden oluştu:
“Emel Samioğlu - Emekli Resim Öğretmeni, İnci Kansu – Emekli Resim Öğretmeni, Hüseyin Billur – Grafiker, Bedia Kale – Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi ve Resim-Seramik Sanatçısı, Görel Koral Sönmezer – Posta Dairesi Müdürlüğü Grafiker – Desinatör ve Gediz İnan – Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi.”
İŞTE KAZANANLAR
Anasınıf Kategorisi:
1-Mürüde Valentina Çöllo – Yakın Doğu Anaokulu
2-Servet Tel – TED Kuzey Kıbrıs
3-Şanel Batunlu – Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu
Anasınıf Kategorisi Mansiyon Ödülleri:
- Kuzey Mehmet Günaydın – Yakın Doğu Anaokulu
- Asya Aksoy – Lapta Anaokulu
- Mira Çoban – Şht. Mehmet Eray İlkokulu
- Beren Gazioğlu – Yakın Doğu Anaokulu
- Nilgün Canaş – Yakın Doğu Anaokulu
İlkokul 1 – 2 – 3. Sınıf Kategorisi:
1-Ecem Akaner – Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu
1- Neriman Akgün - Yakın Doğu İlkokulu
2-Dila Alpal – Yakın Doğu İlkokulu
2- Nuray Naz Altındağlı – TED Kuzey Kıbrıs
3-Ghena Bawa’neh – Kıbrıs Final Okulları
İlkokul 1 – 2 – 3. Sınıf Kategorisi Mansiyon Ödülleri:
- Ece Bağman – Yakın Doğu İlkokulu
- Ela Doğramacıoğlu – Yakın Doğu İlkokulu
- Masal İstek – Yakın Doğu İlkokulu
- Meyra Baştaş – Yakın Doğu İlkokulu
- Beren Düzgen – Doğa International
- Arda Azak - Yakın Doğu İlkokulu
İlkokul 4 – 5. Sınıf Kategorisi:
1- Nazira Al-Shanableh – Yakın Doğu İlkokulu
1- Özker Edim – Yakın Doğu İlkokulu
2- Ceren Aydın – Yakın Doğu İlkokulu
3- Ülkü Evgin – TED Kuzey Kıbrıs
İlkokul 4 – 5. Sınıf Kategorisi Mansiyon Ödülleri:
- Necati Deniz Şeytan – Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu
- Sevim Çaluda – Necat British College
- Nursel Hançer – Yakın Doğu İlkokulu
Ortaokul Kategorisi:
1-Merin Beyatlı – Türk Maarif Koleji
2-Fatma Nur Ballı – Türk Maarif Koleji
3-Güz Öztunç – Türk Maarif Koleji
Ortaokul Kategorisi Mansiyon Ödülleri:
- Dicle Koyutürk – Türk Maarif Koleji
- Öner Yalçın – Türk Maarif Koleji
- Cemaliye Demirel – Yakın Doğu Koleji
- Tezcan Beşoğlu – Lapta Yavuzlar Lisesi
- Barış Selin Balaban – Değirmenlik Lisesi
Lise Kategorisi:
1-Suden Çobanoğlu – Türk Maarif Koleji
2-Buse Beysan – Türk Maarif Koleji
3-Pembe Ergin – Türk Maarif Koleji
Özel Kategori:
1-Filiz Özer – Gazimağusa Meslek Lisesi
2-Aycan Erçika – Gazimağusa Meslek Lisesi
3- Melike Nur Açıkyıldız – Gazimağusa Meslek Lisesi
3- Nermin Pervane – Cengiz Topel End. Meslek Lisesi
Özel Kategori Mansiyon Ödülleri:
- Aycan Erçıka – Gazimağusa Meslek Lisesi
- Öznevir Yılmaz – Gazimağusa Meslek Lisesi
- Aslıhan Kurt – Gazimağusa Meslek Lisesi
- Emine Ersoy – Gazimağusa Meslek Lisesi
- Nejla Ersev – Cengiz Topel End. Meslek Lisesi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.