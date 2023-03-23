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Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması’na Katılım için Son Çağrı

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Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması’na Katılım için Son Çağrı
Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması’na Katılım için Son Çağrı

Son Başvuru Tarihi: 24 Mart 2023, Cuma

Ülkemizin en önemli sağlık sorunlarının başında gelen kanser hastalığı ile savaşta özellikle genç nesilleri bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmak amacıyla Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, 2001-2002 eğitim yılından beri geleneksel olarak “KANSERLE SAVAŞ İÇİN AFİŞ VE SLOGAN YARIŞMASI” düzenlemektedir. 

Kemal Saraçoğlu Vakfı tarafından yapılan açıklamada, çocuklara ve gençlere “Boyanızı, kağıdınızı alın ve kanserle savaş için Düşlediğiniz Sağlıklı Yaşamı ve Düşlediğiniz Çevreyi çizmeye başlayın.” çağrısı yapılıp, öğretmenlere ve ebeveynlere de çocukları ve gençleri teşvik etmeleri ile ilgili ricada bulunuldu.

Bu yıl 20.’si yapılacak olan ve 6. kez Commercial Insurance’ın ana sponsorluğunda düzenlenecek olan Kanserle Savaş için Afiş ve Slogan Yarışması, tüm Anaokul, İlköğretim, Ortaöğretim ve Meslek Liselerinde okuyan öğrencilere yönelik yapılacaktır. 

Yarışmadaki konular iki başlık altında toplanmıştır:

  1. Düşlediğim Sağlıklı Yaşam
  2. Düşlediğim Çevre

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Herhangi bir teknik veya malzemeyle yapılacak çalışmaların boyutu Anaokul ve tüm İlkokul kategorisi için A3 ve Ortaokul ve Lise kategorileri için 50x70cm boyutunda olup çalışmanın daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir. Yarışma koşulları ile ilgili detaylı bilgiyi www.kemalsaracoglu.org adresinden bulabilir veya +90 (392) 227 0616-+90 (392) 227 0617 veya +90 (542) 850 8700-+90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabilirsiniz.

Çalışmalar ve yarışmaya katılan öğrencilerin isim listesi, 24 Mart 2023 tarihine kadar 20 Atatürk Meydanı Mahkemeler Karşısı, Lefkoşa adresindeki Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na teslim edilebilir.

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