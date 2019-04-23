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Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması’nda Yakın Doğu İlkokuluna 14 Ödül…

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Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması’nda Yakın Doğu İlkokuluna 14 Ödül…
Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması’nda Yakın Doğu İlkokuluna 14 Ödül…

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın, kanser hastalığı ile savaşta özellikle genç nesilleri bilinçlendirmek ve duyarlılığı artırmak için bu yıl 18’incisini düzenlediği “Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması”nda, Yakın Doğu İlkokulundan 14 öğrenci ödüle layık görüldü.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Düşlediğim Sağlıklı Yaşam ve Düşlediğim Çevre başlıklarında düzenlenen yarışmaya, 20 okuldan 896 eser katıldı. Yarışma kategorilerine göre Yakın Doğu İlkokulundan 14 öğrenci ödül kazandı.

 

Yarışma Kategorilerine Göre Dereceye Girenler Şöyle Oldu;

Anasınıf Kategorisi

Zehra Aydaner – Yakın Doğu Anaokulu-  2.lik ödülü aldı

Mira Ersoy- Yakın Doğu Anaokulu   Mansiyon Ödülü

İlkokul 1. 2. 3. Sınıf Kategorisi:

Derin Özyönüm – Yakın Doğu İlkokulu-  2.lik ödülü aldı

İlkokul 1. 2. 3.  Sınıf Kategorisi Mansiyon Ödülleri

Ela Su Atıl – Yakın Doğu İlkokulu – Mansiyon Ödülü

Beril Erşangil – Yakın Doğu İlkokulu- Mansiyon Ödülü

Denizhan Orhon – Yakın Doğu İlkokulu- Mansiyon Ödülü

Şükran Öksüzoğlu – Yakın Doğu İlkokulu- Mansiyon Ödülü

Masal Sarıca – Yakın Doğu İlkokulu- Mansiyon Ödülü

İlkokul 4. ve 5. Sınıf Kategorisi:

Yiğit Efe Harputlu – Yakın Doğu İlkokulu 1. lik ödülü

 Müsteyde Özmatyatlı – Yakın Doğu İlkokulu 1. lik ödülü

Elif Kaplan – Yakın Doğu İlkokulu 2. lik ödülü

 Duru Keskin - Yakın Doğu İlkokulu 2. lik ödülü

İlkokul 4. ve 5. Sınıf Kategorisi Mansiyon Ödülleri:

Alya Ardalı – Yakın Doğu İlkokulu

Mustafa Kasap Çavuşoğlu – Yakın Doğu İlkokulu

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