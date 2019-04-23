Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması’nda Yakın Doğu İlkokuluna 14 Ödül…

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın, kanser hastalığı ile savaşta özellikle genç nesilleri bilinçlendirmek ve duyarlılığı artırmak için bu yıl 18’incisini düzenlediği “Kanserle Savaş İçin Afiş ve Slogan Yarışması”nda, Yakın Doğu İlkokulundan 14 öğrenci ödüle layık görüldü.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Düşlediğim Sağlıklı Yaşam ve Düşlediğim Çevre başlıklarında düzenlenen yarışmaya, 20 okuldan 896 eser katıldı. Yarışma kategorilerine göre Yakın Doğu İlkokulundan 14 öğrenci ödül kazandı.
Yarışma Kategorilerine Göre Dereceye Girenler Şöyle Oldu;
Anasınıf Kategorisi
Zehra Aydaner – Yakın Doğu Anaokulu- 2.lik ödülü aldı
Mira Ersoy- Yakın Doğu Anaokulu Mansiyon Ödülü
İlkokul 1. 2. 3. Sınıf Kategorisi:
Derin Özyönüm – Yakın Doğu İlkokulu- 2.lik ödülü aldı
İlkokul 1. 2. 3. Sınıf Kategorisi Mansiyon Ödülleri
Ela Su Atıl – Yakın Doğu İlkokulu – Mansiyon Ödülü
Beril Erşangil – Yakın Doğu İlkokulu- Mansiyon Ödülü
Denizhan Orhon – Yakın Doğu İlkokulu- Mansiyon Ödülü
Şükran Öksüzoğlu – Yakın Doğu İlkokulu- Mansiyon Ödülü
Masal Sarıca – Yakın Doğu İlkokulu- Mansiyon Ödülü
İlkokul 4. ve 5. Sınıf Kategorisi:
Yiğit Efe Harputlu – Yakın Doğu İlkokulu 1. lik ödülü
Müsteyde Özmatyatlı – Yakın Doğu İlkokulu 1. lik ödülü
Elif Kaplan – Yakın Doğu İlkokulu 2. lik ödülü
Duru Keskin - Yakın Doğu İlkokulu 2. lik ödülü
İlkokul 4. ve 5. Sınıf Kategorisi Mansiyon Ödülleri:
Alya Ardalı – Yakın Doğu İlkokulu
Mustafa Kasap Çavuşoğlu – Yakın Doğu İlkokulu
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