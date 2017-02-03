Kanserle savaşıyor

Mağusanın tanınmış ismi Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesi veriyor...

Gazetemiz Detay Kıbrıs'ın hastane yetkililerinden edindiği bilgilere göre Gazimağusanın tanınmış simalarından İsmail Güvenateş Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastahanesinde saat 12 sularında acil servise alındığı öğrenildi.

Sarı İsmail olarak bilinen ve uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs meyhane kültürünün vazgeçilmez siması olan Güvenateş, Lefkoşa'da yaşam mücadelesi veriyor.

Balık restorantı denildiğinde Mağusa'da ilk akla gelen kişi olan Sarı İsmail, samimi konuşmalarıyla yıllardır Mağusa halkının gönlünde taht kurmuştu.

Aynı zamanda bir çok siyasi ismin de ziyaret ettiği meyhaneci Sarı İsmail bitkisel hayata girdiği iddia ediliyor.