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Kanserli kadınlarda ek radyoterapi kürü mucize yaratabilir

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Bir çalışma, erken evre meme kanseri olan kadınlara ekstra bir radyoterapi desteği vermenin, hastalığın tekrarlama riskini azaltabileceğini buldu.
Kanserli kadınlarda ek radyoterapi kürü mucize yaratabilir

İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi ve Charity Breast Cancer Now işbirliğiyle hazırlanan ve 1.608 kadın üzerinde yapılan çalışmada, ek radyoterapi desteği verilenlerin sadece yüzde 3’ü beş yıl sonra hastalıklarının geri döndüğünü gördü.

Daily Mail’de yer alan habere göre, çalışmada, dünya çapındaki 136 hastaneden katılımcılar yer aldı.

Kanser hastası kadınlara, genellikle üç haftalık bir radyoterapi kürü sunulur. Ancak araştırma ekibi, tedavinin sonunda fazladan beş dozun kadınları daha uzun süre kanserden uzak tuttuğunu buldu.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Edinburgh Kanser Merkezi’nde klinik onkoloji danışmanı olan Profesör Ian Kunkler, sonuçları son derece cesaret verici olarak nitelendirdi.

Kunkler, “Gelecekte hastaların ve klinisyenlerin kendileri için doğru olup olmadığı konusunda bilinçli bir karar verebilmeleri için ek radyoterapinin uzun vadeli etkisini anlamamız gerekiyor” dedi.

Ekstra radyoterapi verilen kadınlar daha uzun süre sağlıklı kalırken, meme ağrısı ve cilt sertleşmesi gibi yan etkiler de bildirdiler. Charity Breast Cancer Now’dan Dr. Kotryna Temcinaite de “hangi kadınların fayda sağlayamayacağını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu” belirtti.

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