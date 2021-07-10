Kansızlığa iyi gelen 30 besin

Anemi yani kansızlık, baş ağrısı, tırnaklarda kırılma, saç dökülmesi, çabuk yorulma, iştahsızlık, cilt kuruluğu, büyüme, gelişme, zeka ve başarıyı olumsuz yönde etkileyen bir sağlık sorunu olarak biliniyor.

Anemi yani kansızlık, baş ağrısı, tırnaklarda kırılma, saç dökülmesi, çabuk yorulma, iştahsızlık, cilt kuruluğu, büyüme, gelişme, zeka ve başarıyı olumsuz yönde etkileyen bir sağlık sorunu olarak biliniyor. Kansızlıktan en çok hamileler, bebekler, okul çağı çocukları ve gençler etkileniyor.

Demir ve vitamin eksikliği ise en sık görülen kansızlık sebepleri arasında gösteriliyor. Demir ve vitamin eksikliğinin ise en büyük sebebi dengesiz ve düzensiz beslenme olarak biliniyor.

KANSIZLIK NEDEN OLUR?

Vücudun hayatta kalabilmesi için kırmızı kan hücrelerine ihtiyacı vardır. Kırmızı kan hücrelerinin yapısında demir molekülleri içeren ve kompleks bir protein olan hemoglobin bulunur. Hemoglobin molekülleri, akciğerlerden vücudun geri kalan kısmına oksijen taşır. Anemi, kanda yeterince kırmızı kan hücresi bulunmadığında ortaya çıkar. Bazı hastalıklar ve durumlar kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalmaya neden olabilir. Birçok anemi türü vardır ve tek bir nedeni yoktur. Kesin nedeni tam olarak belirlemek bazen zor olabilir. Genel olarak kansızlık nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

- Vücutta yeterince kırmızı kan hücresi üretilememesi

- Kanama nedeniyle kırmızı kan hücrelerinin kaybında artma

- Kırmızı kan hücrelerinin vücutta normalden daha kısa sürede yok edilmesi

KANSIZLIĞA İYİ GELEN BESİNLER

Kırmızı Et,

Hindi,

Tavuk,

Somon,

Ton Balığı

Soya Fasulyesi,

Kırmızı Pancar,

Kuru Bakliyatlar (Fasulye, Nohut, Mercimek, Barbunya gibi...),

Ceviz,

Fındık,

Badem,

Börülce,

Bezelye,

Fasulye,

Yeşil Biber,

Kuzu Kulağı,

Isırgan Maydanoz,

Nane,

Ispanak,

Brokoli,

Pazı,

Portakal,

Dut,

Muz,

Çilek,

Kavun,

Tahin-Pekmez,

Kuru Üzüm,

Kuru Erik,

Hurma.

Editör notu: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin tanı ve tedavi için mutlaka bir uzmana başvurulması gerekmektedir.