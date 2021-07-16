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Kansızlığa İyi Gelen 30 Besin

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Kansızlığa İyi Gelen 30 Besin
Kansızlığa İyi Gelen 30 Besin

Halk dilinde kansızlık olarak tabir edilen anemi, sık görülen bir kan hastalığı olup, kandaki alyuvarların düzeyinde oluşan bir azalmadır. Bazı anemiler hafiftir veya kişi fark etmeyebilir, ancak aneminin bazı formları çok şiddetli seyredebilir. Peki kansızlığa iyi gelen besinler nelerdir?

Anemi yani kansızlık, baş ağrısı, tırnaklarda kırılma, saç dökülmesi, çabuk yorulma, iştahsızlık, cilt kuruluğu, büyüme, gelişme, zeka ve başarıyı olumsuz yönde etkileyen bir sağlık sorunu olarak biliniyor. Kansızlıktan en çok hamileler, bebekler, okul çağı çocukları ve gençler etkileniyor. 

Demir ve vitamin eksikliği ise en sık görülen kansızlık sebepleri arasında gösteriliyor. Demir ve vitamin eksikliğinin ise en büyük sebebi dengesiz ve düzensiz beslenme olarak biliniyor.

KANSIZLIK NEDEN OLUR?

Vücudun hayatta kalabilmesi için kırmızı kan hücrelerine ihtiyacı vardır. Kırmızı kan hücrelerinin yapısında demir molekülleri içeren ve kompleks bir protein olan hemoglobin bulunur. Hemoglobin molekülleri, akciğerlerden vücudun geri kalan kısmına oksijen taşır. Anemi, kanda yeterince kırmızı kan hücresi bulunmadığında ortaya çıkar. Bazı hastalıklar ve durumlar kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalmaya neden olabilir. Birçok anemi türü vardır ve tek bir nedeni yoktur. Kesin nedeni tam olarak belirlemek bazen zor olabilir. Genel olarak kansızlık nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

- Vücutta yeterince kırmızı kan hücresi üretilememesi

- Kanama nedeniyle kırmızı kan hücrelerinin kaybında artma

- Kırmızı kan hücrelerinin vücutta normalden daha kısa sürede yok edilmesi

KANSIZLIĞA İYİ GELEN BESİNLER

Kırmızı Et, Hindi, Tavuk, Somon, Ton Balığı, Soya Fasulyesi, Kırmızı Pancar, Kuru Bakliyatlar (Fasulye, Nohut, Mercimek, Barbunya gibi...), Ceviz, Fındık, Badem, Börülce, Bezelye, Fasulye, Yeşil Biber, Kuzu Kulağı, Isırgan Maydanoz, Nane, Ispanak, Brokoli, Pazı, Portakal, Dut,  Muz,  Çilek, Kavun, Tahin-Pekmez,  Kuru Üzüm, Kuru Erik, Hurma.

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