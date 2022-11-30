Kansoy: 7 Gün, 24 Saat Çalışmaya Hazırım

Güzelyurt Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reşat Kansoy, öğrenci ve turist ile küs bir kent halini alan Güzelyurt’un yeni bir vizyon ile hem öğrenci hem de turist ile barışık bir kent halini alacağını söyleyerek, “Güzelyurt yaşayan bir kent oalcak ve esnafın da yüzü gülecek” dedi

Reşat Kansoy, Kuzey Kıbrıs Web Tv’de katıldığı canlı yayında vizyonunu anlattı.

Kendisini yerel yönetimler konusunda hizmet vermek için yetiştiren, sivil toplum örgütlerinde çalışan son olarak iki dönem GÜKAD’ta başkanlık yaparak Güzelyurt’un mikro ölçekli kalkınması üzerine projeler ortaya koyan bir kişi olduğunu söyleyen Kansoy, yeni bir vizyon ile Güzelyurt’un gelişip kalkınmasını sağlayacaklarını vurguladı

“Güzelyurt hak ettiği değeri bulmuyor. Güzelyurt’un potansiyelini ortaya çıkarmak ve düşüşü terse çevirip, çıkış grafiği yakalamak için projelerimiz hazır” diyen Kansoy, önceliğin ekonomik kalkınma olduğunun altını çizdi.

“İşe çarşıdan başlayacağız”

Mahmut Özçınar yönetiminin çeyrek asırdır kenti yönettiğini ve gelinen aşamada turiste ve öğrenciye küs bir Güzelyurt yaratıldığını söyleyen Kansoy, sözlerine şöyle devam etti.

“Çeyrek asırdır orada oturan vizyonsuzluğun sorunlar yumağından bahsediyoruz… Biz göreve geldiğimizde ilk olarak ‘Çarşı kimliklendirme projesi’ ile işe başlayacağız. Mevcut yönetimin vizyonsuzluğu nedeniyle çarşı yanlış restore edildi. Kapalı Pazar esnafının yüzünü güldürmüyor. Buranın doğru restorasyonla çarşının kalbini yeniden atmasını sağlayacağız. Bölgenin belli sokakların belli saatlerde yayalaştırılması, parke döşenmesi gibi yeniliklerle buraya turist ve öğrenci taşıyacağız. Böylelikle esnafımız da para kazanmaya başlayacak, atıl ve boş kalan dükkanlar değerlendirilecek, gençlerimize yeni iş imkanları sağlanmış olacak”

Öğrenci dostu bir kent

Kentte hem trafik sinyalizasyonu bakımından hem de aydınlatma bakımından büyük sorunlar yaşandığını kaydeden Kansoy, “Ne kent içerisinde ne de ana sokaklarda aydınlatma yok. Kamusal alanların önlerinde mesela okulların önlerinde aydınlatma yok.. Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversite önünde aydınlatma ve sinyalizasyon olmadığı için kısa bir süre önce 2 öğrenci yaya, araba tarafından ezildi. Bu sorunları bitireceğiz. Biz öğrenci dostu bir kent için aday olduk. Öğrencilerin rahatlıkla gece çarşıya inmesi, sosyalleşmesi, buralarda keyifli zaman geçirmesi ve para harcaması gerekiyor. Biz bunu sağlayacağız” dedi.

Güzelyurt çarşısı turist ile barışacak

Güzelyurt’taki müzeye yılda 36 bin turist geldiğini ifade eden Reşat Kansoy, “turistlerin çarşıya yürüme mesafesinde olmasına rağmen rehberler buraya yönlendiremiyor onları. Çünkü yaya güvenliği sağlanmış değil. 36 bin turistin çarşıya inişini sağlayacağız. Böylelikle çarşı canlanacak, esnafın yüzü gülecek. Turistlerin kentteki kültürel mirasları gezmesini sağlayacak mavi çizgiler oluşturacağız. Turistlerin kentte vakit geçirmelerini, kent ile bütünleşmelerini ve esnafa ekonomik kazanım sağlamalarını sağlayacağız” diye konuştu.

7/24 çalışma sözü.. “Bana güvenin”

Reşat Kansoy, “Artık Mahmut Özçınar’ın dönemi bitiyor. Yeni bir vizyon ile, gençlik heyecanı ile, tutku ile Güzelyurt ve bölgesini yönetecek, kenti geliştirecek bir başkan geliyor. Vatandaşlarımız bana güvensin. Sorunları çözecek bilgimiz, kaynak yaratma konusunda kabiliyetimiz ve en önemlisi yepyeni bir vizyonumuz var. Kente 7 gün 24 saatini harcayacağımız enerjimiz var. 25 Aralık gecesi yaşayan bir Güzelyurt için çalışmaya başlayacağız”