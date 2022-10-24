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Kansoy: "Güzelyurt Yaya Güvenliğine Kavuşturulacak"

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Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy dün “Bisikletlerle Güzelyurt Turu’na Katıldı.”
Kansoy: "Güzelyurt Yaya Güvenliğine Kavuşturulacak"

Kansoy: Güzelyurt’un her noktasında yayaların güvenle yürüyebileceği, kaldırım ve yayalara ait olan kamusal alanların, trafik güvenliğini tehdit etmekten kurtulacağını, erişilebilir, çağdaş bir kentin; Güzelyurt çarşısına, daha çok turist ve öğrencinin ziyaret etmesini sağlayacağını, böylelikle bölgesel ekonomiye katkı sağlanacağını vurguladı.

Esnafın gelir kaynaklarını artırmak için projelere yer verdiğini kaydeden Kansoy, “Güzelyurt belediyesinin daha fazla turist ve daha fazla öğrenci ile kucaklaşması tüm sektörleri mutlu edecektir” dedi.

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği’nin düzenlemiş olduğu 7. Geleneksel Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu’na katıldı.

Kansoy, gençlerle birlikte; kentimizin hem yaya hem de bisiklet ve kaykay / scooter kullanıcıları için, güvenli bir hale getirilmesi gerektiğine dikkat çeken bu etkinlikte olmaktan, keyif aldığını belirterek, herkesin güvenle sokaklarında dolaşabileceği yepyeni bir Güzelyurt için, çalışacağını kaydetti.

Konut ihtiyacını biz karşılayacağız.

Kansoy, etkinlik sırasında, Güzelyurt’un yeni yaşam alanlarına da ihtiyaç duyduğunun önemini belirtti.

“Gençlerimizin bu topraklarda yaşaması için, sosyal konut ve toplu konut projelerini merkezi hükümet ile birlikte hayata geçirmek boynumuzun borcudur.” dedi.

Kansoy, Sivil Toplum Örgütleri’nin, bu tür kültürel ve çevreci etkinliklerine, göreve geldikleri günden itibaren aktif katkı sağlayarak, destek vereceklerinin altını çizdi.

 

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