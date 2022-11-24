Kansoy: Kimsesiz hayvan sorunu bitecek

Reşat Kansoy, küçük çocukların elindeki sandviçi kapan, yürüyüş yapan insanlara saldıran kimsesiz köpekler sorununu çözecek projeleri hazırladı

Güzelyurt Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reşat Kansoy, 25 Aralık seçimlerinin sonuçlanmasıyla yeni yerel yönetim vizyonu ile kentin yönetileceğini söyledi. Yeni vizyon ile kentteki hiçbir soruna karşı duyarsız kalınmayacağını net bir dille ortaya koyan Kansoy, biriken sorunların çözümü için hazırlanan projelerin bir bir hayat bulacağını kaydetti. Kansoy, kentte huzursuzluk yaratan her konuya yerel yönetimin eğileceğini “Bu konu belediyenin konusu değildir” söyleminin tarihe karışacağını belirtti.

Donanımlı bir ekip ile yeni vizyon, yeni anlayış ve yeni bir bakış açısıyla yola çıktıklarının altını çizen Kansoy, Güzelyurt’un artık çağdaş bir kent olmayı hak ettiğine vurgu yaptı.

Kansoy, Hakikat Web Tv’de yayınlanan Ses Ver Ülkem programına katıldı.

Başkan adayı Kansoy, yeni yerel yönetim vizyonunu paylaştı, Güzelyurt’ta çeyrek asırlık eski yönetim anlayışının neden terk edilmesi gerektiğini anlattı.

Güzelyurt ve bölgesinin kalkınması için yıllardır sivil toplum örgütlerinde çalışmalar yaptığını anımsatan Kansoy, “Bölgemizde başkan adaylığını açıklayan ilk isim benim çünkü Güzelyurt’un genç, yeni ve dinamik bir başkana ve ekibe ihtiyacı olduğunu görüyorum” dedi.

Çeyrek asırda 3’üncülükten 7’inciliğe geriledi

Güzelyurt’un bölgesel anlamda sürekli geriye giden bir noktaya geldiğine dikkat çeken Kansoy, “1990’daki rakamlar oranında KKTC’nin üçüncü büyük beldesi olan Güzelyurt bugün 7’inci bölge konumuna geldi. Bu rakamlar da bize yerel yönetimin Güzelyurt’un gelişmesine, kalkınmasına doğru kaptanlık yapamadığını gösteriyor” diye konuştu.

24 yıl boyunca Mahmut Özçınar yönetimin yaptığı doğru işleri geliştirmek, yanlış icraatları düzeltmek ve yapılmayanları yapmak için yola çıktığını ifade eden Kansoy, “Heyecanımız, enerjimiz ve vizyonumuz ile Güzelyurt’u farklı bir kente dönüştüreceğiz” dedi.

“Bağımsız yola çıktım, bağımsız kalacağım”

Canlı yayında izleyicilere ve tüm Güzelyurtlulara seslenen Kansoy, “Yola bağımsız çıktım, 25 Aralık gecesi göreve geldiğim andan, görev sürem dolana kadar bağımsız kalacağım” diyerek, “Bunun sözünü canlı yayında veriyorum ki, arşivde kalsın. Hiçbir partiye üye bir belediye başkanı olmayacağım. Ben Güzelyurt’un ve köylerinin belediye başkanı olacağım” diye konuştu.

İzleyiciden gelen kimsesiz hayvanların Güzelyurt’ta yarattığı tehlikelere ilişkin soruya bu konuda uzman ekip arkadaşlarıyla hazırladıkları projeleri anlatarak cevap veren Reşat Kansoy, şunları söyledi:

“GÜKAD sosyal medya üzerinden 2015-2018 yılları arasında 3 anket yapmıştı.. İkisinde bölgedeki en önemli sorunun “konut edinememe” sorunu bir diğerinde ise başı boş kimsesiz hayvanların yarattığı sorunlar birinci sırada çıkmıştı. Başı boş hayvanların kamu sağlığını, çarşıyı pazarı, kümesleri talan etmesi önemli bir sorun. Çok kıymetli çalışmalar yapan insanlarımız var. Bu köpeklerin beslenmesini, kısırlaştırmasını yapıyorlar. Benim kendimin de iki köpeğim var evimde… Ayrıca sokak hayvanları için evimin önünde her zaman su kapları vardı.”

Mahmut Özçınar’ın kimsesiz hayvanların saldırılarıyla ilgili şikayetlere “benim sorunum değil” şeklinde yanıtlar verdiğine dikkat çeken Kansoy, “Sayın Özçınar şikayetleri yapan insanlara “ben Veteriner Dairesi değilim, polisi arayın” diyor. Bu eski vizyon artık terk edilmelidir. Bizim yeni vizyonumuz ile hem hayvanlar refaha kavuşacak hem de insanımız rahat edecek” dedi.

“Hayvanları, yaşayacağı konforlu bir alan yaratacağız”

“Dilsiz bu dostlarımızın sayısının artmasında belediyemizin de vizyonsuzluğunun payı var” diyen Kansoy, bu konudaki yasal pozisyon konusunda bilgiler paylaştı:

“AB uyum yasalarına istinaden 1 Ocak 2014’te Meclis, Hayvan Hakları ve Refahı Yasası’nı geçirdi ve bu konuyu yerel yönetimlere devretti. Yasa nettir.. Hayvan haklarıyla ilgili bizim projemiz hazırdır. Tüm hayvanlarımızın refahı için konforlu bir alan yaratacağız. Zavallı ve aç hayvanların çocuklarımızın elindeki sandüviçe saldırması gibi konuların ortadan kalkması için projemiz hazır. Bu konuda çalışan sivil toplum örgütleri var. Biz Güzelyurt’ta topladığımız hayvanlarımızı hem kendi iç sınırlarımızda sahiplendirme hem de bu örgütler aracılığıyla yurt dışına gönderip sayılarını azaltmayı hedefliyoruz. Kimsesiz hayvanların kimliklendirilmesi ve kısırlaştırılması gibi çalışmalar yapılacak. İlkokuldan başlayıp çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamalıyız. Şunun sözünü veriyorum; 25 Aralık gecesi başkan olduğum anda kimsesiz hayvan sorununu çözeceğim. Çok netim, çeyrek asırdır çözülemeyen bu sorun yumak oldu başımıza. Gerek bölgemizdeki veteriner hekimlerle, gerek meslek odaları ile gerekse gönüllü arkadaşlarımızın fiziki ve fikirsel desteklerini alarak başaracağız bunu.”

“Eğitimli hayvan sokağa neşe katar”

Mahmut Özçınar’ın 2018 yılına “barınak yapacağı” sözünü verdiğini anımsatan Kansoy, “Saldırgan hayvanların ya da tedavi edilen hayvanların barınağa ihtiyacı vardır ama unutmayalım ki barınak hapishanedir. Oysa eğitimli/sosyal hayvanların küpelerle kimliklendirilmesi ile sokağa bırakılması çağdaş kentlerde görülen bir uygulamadır. Sosyal olan, saldırgan olmayan eğitimli hayvanlar sokağa da neşe katar. Tüm canlıların refahı ve huzurunu sağlayacağız” dedi.