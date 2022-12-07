Kansoy: Mali Şeffaflık Yok, Hesap Veriniz!

Kansoy, Güzelyurt Belediye bütçesinin iki yıl öncesine kadar 13 milyon artıdayken, 4 milyon eksiye düştüğünü söyledi, paranın nereye harcandığını sorguladı

Güzelyurt Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reşat Kansoy, BRT’de katıldığı canlı yayında belediyenin mali yapısını sorguladı, Mahmut Özçınar’dan açıklama beklediğini kaydetti.

Güzelyurt Belediyesi’nin yarım asırlık ayni zihniyetin yönetiminden dolayı gelişmediğini söyleyen Kansoy, “Kentin sosyo ekonomik kaybı, inşaat sektörünün gelişmemesinden dolayı yaşadığı kayıp ve gelişime kapalı bir zihniyet ile yönetilmesinden dolayı gelirleri oldukça düşük durumda. Personel giderleri çok yüksek olmasa da gelirleri düşük. Belediyenin sadece emlak, su, çöp, resim, narenciye tartı bedelinden geliri vardır” diyerek bunun yetersiz olduğunu belirtti.

Yeni projelerle yeni kaynaklar

Belediyenin gelirlerinin yeni iş sahaları açılmasıyla artırılabileceğine dikkat çeken Kansoy,” Yepyeni bir vizyon ile Güzelyurt’u yöneteceğiz. Kent öğrenci ve turist ile küs durumda. Biz öğrencilerin ihtiyaç duyduğu yatırımları yapıp şehre gelmelerini sağlayacağız. Güzelyurt’u yaşayan bir şehre dönüştüreceğiz. Turistlerin kente gelip vakit geçirdiği, para harcadığı bir modelden bahsediyoruz. Bunun için ‘old town’ mantığı ile hazırladığımız projelerimiz hazır. Bu projelerle hem belediyenin gelişlerini artıracağız hem de belde halkının yaşadığı işsizlik sorununa çare bulacağız” dedi.

Seçime girmeden önce belediyenin bütçesini incelediklerini ifade eden Reşat Kansoy, “Çekinceli olduğumuz bazı noktalar var. Bütçe 2 yıl öncesine kadar 13 milyon TL artıdaydı bütçe. Bugün itibariyle 4.2 milyon TL eksidedir. Arada 9 milyon TL gibi bir rakam var, bu para nereye harcandı?” diye sordu.

Bütçe kalem kalem açıklansın

Kansoy bu konu ile ilgili sözlerine şöyle devam etti:

“Sayın Başkan paranın nereye gittiğini gösteremiyor. Yatırım ise söylesin o zaman tebrik ederiz. Kalem kalem gösterilmelidir 9 milyon TL’nin nerede olduğu. Bu incelenmesi gerekiyor. Seçim propaganda sürecinde bunun hesabının verilmesini bekliyorum. Ayni televizyon programlarında yer alıp bunları yüz yüze tartışmayı çok isterim. Sayın Başkan’ın gözlerinin içine bakıp bunları konuşmamız, vatandaşlarımızın da bunu izlemesini çok istiyorum.”