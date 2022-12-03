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Kansoy: “Özel gereksinimli birey otobüsü nerede?”

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Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, 18 Yaş Üstü Güneşköy Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaretinde sordu
Kansoy: “Özel gereksinimli birey otobüsü nerede?”

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, 18 Yaş Üstü Güneşköy Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaretinde sordu

“Özel gereksinimli birey otobüsü nerede?”

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeni ileziyaretlerde bulunarak; 18 Yaş Üstü Güneşköy Rehabilitasyon Merkezi’nde engelli bireylerle ilgili vizyonunu paylaştı.

Göreve geldikleri zaman 18 yaş üstü özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına duyarsız kalmayacaklarını ifade eden Kansoy, “25 Aralık günü halkın takdiri ile göreve geldiğimiz zaman Güzelyurt’un erişilebilir bir kent olması için çalışacağım” dedi.

Yanlış yapılan kaldırım ve kaldırım yüksekliklerinin, engeli olan bireylerin hayatını zorlaştırdığını anlatan Kansoy, sadece engelliler noktasında değil bir çok alanda, çağdışı uygulamaların sürdüğünü görmekten duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi.

Ziyaretinde engelli bireylerin topluma kazandırılması konusuna değinen Kansoy, gerek etkinliklere, gerekse belli gün ve saatlerde çalışma yaşamına kazandırılması gereken bu gruba kucak açacağını vurguladı.

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“Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracağız”

Kansoy, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmanın en önemli hedeflerinden biri olduğunu ifade ederek, engelli insanların sokağa çıkmasını, sosyalleşmesini, eşit bir yaşam hakkına sahip olduğunun altını çizdi. Reşat Kansoy, “Özçınar’ın geri kalmış vizyonu değişmelidir. Yeni dönemde yenilikçi bir vizyon ile kentimize enerji ve yeni bir soluk getireceğiz” diye konuştu.

Reşat Kansoy 2012 yılında, Avrupa Birliği tarafından, Güzelyurt Belediyesi’ne hibe edilen, rampalı, özel aparatlı, ortopedik özürlü ve özel gereksinimli bireyler için tasarlanmış minibüsün akıbetini merak ettiğini söyledi.

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Kansoy, “Bu hibe edilen minibüsün yurttaşımızın ve ailelerinin hizmetinde olması gerekirken, Güzelyurt Belediyesi tarafından çok az kullanıldığını gördük. Hatta son dönemde minibüs ortadan kayboldu” diyerek Mahmut Özçınar’a “özel gereksinimli birey otobüsü nerede?” sorusunu yöneltti

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