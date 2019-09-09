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“Kantara Ağaçsız Kalmasın” kampanyasıyla ağaç dikimi gerçekleşecek

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Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Kantara’nın yeniden ağaçlandırılması için girişim başlattı.
“Kantara Ağaçsız Kalmasın” kampanyasıyla ağaç dikimi gerçekleşecek

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, Kantara’nın yeniden ağaçlandırılması için girişim başlattı.

Gençlik Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı üst kısmında dün çıkan yangın sonrasında Gençlik Dairesi Müdürlüğü, Orman Dairesi Müdürlüğü ile görüşerek yeniden ağaçlandırma yönünde girişimde bulundu.

Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, “Kantara ağaçsız kalmasın” kampanyasıyla daire personeli, eğitim şefleri, liderler ve Kantara Gençlik Kampı’na gönül vermiş gönüllü gençlerle yanan bölgelere ağaç dikimi gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kantara’da eğitim veren ve Kantara Gençlik kamplarına katılarak eğitim alan tüm gençlerin konuya duyarlı olduğunu ve kampanyaya destek verdiğini belirten Eren, çok sayıda ağacın yeniden dikileceğini vurguladı. 

Ağaç ekimiyle ilgili tarih bilgilerini en kısa zamanda bildireceklerini belirten Eren, gençlerin olan Kantara’yı gençlerin tekrardan yeşillendireceğini söyledi.

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