Kantara kış kampında teknoloji olmayacak!

“Kampı, gençlere bunsuz da (dijital iletişim olmadan) sosyalleşmenin mümkün olduğunu göstermek andına düzenledik”

Gençlik Dairesi tarafından düzenlenen geleneksel Kantara Gençlik Kampı, bu yıl mobil telefon ve tabletsiz yapılıyor.

Kantara Gençlik Kampında 480 genç ve çocuğa 1-13 Şubat’ta kamp imkanı sunulacak; Kamp, pek çok gelişmiş ülkede yapılmaya başlanan, cep telefonu ve tablet olmadan da sosyalleşmenin mümkün olduğunu göstermek, dijital bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla “Dijital Diyet” şeklinde gerçekleşecek.

Kantara Gençlik Kampı kontenjanlara göre planlandığından, katılacak öğrenci sayısı her dönem için Lefkoşa 16 kız 16 erkek; Gazimağusa 14 kız, 14 erkek; Girne 10 kız, 10 erkek, Lefke ve Güzelyurt 8 Kız, 8 Erkek, İskele 12 Kız, 12 erkek şeklinde öngörüldü. Kamplar üç gece dört gün süreli olacak; 1-4 Şubat 9 ve 10’uncu sınıflar, 4-7 Şubat 7 ve 8’inci sınıflar, 7-10 Şubat 11-12’nci sınıflar, 10-13 Şubat da 6 ve 7’nci sınıflar için olacak.

Kamp için başvuru forumları Gençlik Dairesi Facebook hesabından indirilebilir veya Gençlik Dairesi Müdürlüğünden temin edilebilir, forumlar Gençlik Dairesi Müdürlüğünde teslim alınacak.

EROĞLU

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, Kantara Gençlik Kampı için düzenlenen basın toplantısında, dijital bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla düşünülen dijital diyet çeklindeki kampın ülkede ilk kez gerçekleştirileceğine dikkat çekti.

Dijital bağımlılıktan dolayı, çocukların ve gençlerin internetten kopmama adına yemek yememe ve yüz yüze görüşmekten vazgeçme noktasına gelindiğine dikkat çeken Gencay Eroğlu, “Kampı, gençlere bunsuz da (dijital iletişim olmadan) sosyalleşmenin mümkün olduğunu göstermek andına düzenledik” dedi.

Kampta telefon ve tabletin yasak olacağını, ailelerin çocuklarına kamptaki sabit hattan ulaşabileceğini kaydeden Eroğlu, dijital bağımlılığın dijital obezite olarak tanımlandığını ve bu sorunun aşılmasına yönelik gelişmiş ülkelerde internetsiz tatil ve oteller geliştirilmeye başlandığını belirtti.

Gençlik Dairesi tarafından düzenlenen kaplardaki diğer amacın ise çocuklar ve gençlerde hoşgörü ve saygıyı arttırmak olduğunu kaydeden Gencay Eroğlu, iletişimle ilgili eğitim programının da bulunduğunu söyledi.

MEVLİT

Gençlik Dairesi Eğitim Birimi Sorumlusu Orhun Mevlit da, bugün dijital bağımlılığın psikiyatri kurumları tarafından “gelişmeleri kaçırma endişesi sendromu” olarak kabul edildiğini ve dijital oyun bağımlılığı ile birlikte çok ciddi sorunlar olduğunu kaydetti.

Mevlit, “Kamp’la 480 genç ve çocuğa dijital ortamdan uzak yaşanabileceğini göstermek istedik” dedi

Gençlik Dairesinin, en riskli yaş sayılan 12-18 arası genç ve çocukla çalıştığını, yapılan çalışmalardan yüzde 95-97 veli memnuniyetinin geldiğini kaydeden Mevlit, dijital bağımlığın daha çok işlenmesi gereken bir konu olduğunu söyledi.