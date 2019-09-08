Kantara'da 12 dönümlük alan yandı.
Yangında yaklaşık 12 dönümlük bir alanın yandığı ifade ediliyor.
Yangın kontrol altına alındı.
Tarım Bakanı yangın alanında olduğu öğrenildi.
Başbakan Ersin Tatar'ın da yangın alanına hareket ettiği öğrenildi.
Kantara'da 12 dönümlük alan yandı.
Yangında yaklaşık 12 dönümlük bir alanın yandığı ifade ediliyor.
Yangın kontrol altına alındı.
Tarım Bakanı yangın alanında olduğu öğrenildi.
Başbakan Ersin Tatar'ın da yangın alanına hareket ettiği öğrenildi.
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