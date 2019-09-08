Kantara'da yangın kontrol altında (VİDEO HABER)

Kantara'da yangın kontrol altında

Ardahan Muhtarı İsmail Çavdar'ın yaptığı açıklamaya göre yangında 10 dönüm civarında bir alan yandı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ne olmuştu?

Yangının Kantara Gençlik Kampı civarlarında çıktığı öğrenildi.

Ardahan Muhtarı İsmail Çavdar tüm yurttaşlara yardım çağrısı yaptı.

Bugün saat 14:30 sıralarında, Kantara bölgesinde verici antenlerin güney batı kısmındaki ormanlık arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi. Polisten alınan bilgiye göre yangına şu anda orman dairesi ekipleri ile polis itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Arazinin zor koşulları ve rüzgar nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılıyor.Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Bölgeye takviye ekiplerin de sevk edilmesi sağlandı.

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Ardahan Muhtarı İsmail Çavdar'ın açıklaması