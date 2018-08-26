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Kanun Gücündeki Kararname de eylemde askıya alındı

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Koalisyon hükümetinin aldığı bir karar sonrasında ek mesai paraları indirilen ve buna karşılık olarak da ek mesaiye, Pazartesi gününden itibaren gitmeyeceklerini dile getiren Gümrük çalışanları, bu kararlarını şimdilik askıya aldı.
Kanun Gücündeki Kararname de eylemde askıya alındı

Koalisyon hükümetinin aldığı bir karar sonrasında ek mesai paraları indirilen ve buna karşılık olarak da ek mesaiye, Pazartesi gününden itibaren gitmeyeceklerini dile getiren Gümrük çalışanları, bu kararlarını şimdilik askıya aldı.

Bakan Fikri Ataoğlu ile bir görüşme gerçekleştiren Güç – Sen yetkilileri, aldıkları kararı şimdilik askıya alarak,  yapacakları görüşmeler sonrasında alınacak kararlara göre hareket edeceklerini belirtti.

Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman yaptığı açıklamada, 4’lü koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu, almış oldukları Kanun Gücündeki Kararname ile Gümrük çalışanlarının ek mesailerini indireceğini duyurmuştu. Bizde buna karşılık olarak ek mesailere gitmeyeceğimizi belirtmiştik. Ancak bayram öncesi yani Cumartesi günü, Bakan Fikri Ataoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdik ve karşılıklı olarak anlaştık. Ancak Cumartesi günü tatil başladığı için tüm arkadaşlarımıza bunu duyuramadık dedi.

Derviş Dağman, açıklamasına devamla,  Hükümet kanadı, özellikle Başbakan Tufan Erhürman, haklılığımızı dile getirerek, bu konuyu askıya aldıklarını ve bir daha görüşeceklerini dile getirdi. Ve Kanun gücündeki kararname askıya alındı. Kararname askıya alınınca bizde ek mesai ile ilgili kararımızı askıya aldık. Hükümet kanadı ile görüşmelere başlayacağız. Onlara gerekirse çok alandan daha fazla vergi alınmasını, ancak ek mesailer ile ilgili kararı düzeltmelerini istedik. Bu konuda da olur yanıtını aldık. Hükümet bu konuda ılımlı bu nedenle anlaşacağımızı umuyorum ifadesinde bulundu.

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