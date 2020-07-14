Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarruf

13.07.2020 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Beyarmudu'nda polis tarafından bir evde arama yapıldığı sırada, bahse konu evde misafir olarak bulunmakta olan O.H.(E-40), ikametgahın penceresinden atlayarak dışarı çıktığı sırada, tasarrufunda bulunan ve içerisinde 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 10 adet canlı mermi bulunan el çantasını attığı sırada tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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