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Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu

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Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu
Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu

13.11.2019 tarihinde, Gönyeli’de K.D.(E-25)’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve şarjörü, 1 adet 9 mm çapında tabanca şarjörü, 23 adet 7.65 mm çapında canlı tabanca mermisi, 87 adet 9mm çapında canlı tabanca mermisi, 1 adet 7,62 mm çapında canlı G-3 mermisi, 59 adet 14 mm çapında canlı tabanca mermisi, 13 adet 7.65 mm çapında ve 186 adet de 9 mm çapında tabancaya ait boş kovan bulunarak emare olarak alınmıştır.
                        K.D’nin ikametgahında arama yapıldığı esnada, bahse konu şahsın arkadaşı olan O.D.(E-33), ikametgahın avlusunda bulmuş olduğu K.D’nin babası A.A.D.(E-56)’ye ait ruhsatlı 9 mm çapında tabancayı kanunsuz olarak tasarrufunu geçirip koşarak kaçmaya başladığı esnada görevli polis ekipleri tarafından tespit edilmiştir.

                        Adına kayıtlı silahı salimen muhafaza etmeyen A.A.D. hakkında yasal işlem başlatılırken, K.D. ve O.D. tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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