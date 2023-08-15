  • BIST 7750.91
  • Altın 1656.374
  • Dolar 27.0526
  • Euro 29.5727
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKADiyabette yaz tehlikelerine dikkat!

Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu

» »
Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu
Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu

14.08.2023 tarihinde, 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Tetik Operasyonu) kapsamında,  V.A.(E-24)’nın kullanımındaki motosiklette yapılan aramada, tasarrufunda üç adet tabanca ve tabancalara ait üç adet şarjör ve 95 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan O.Y.(E-29) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karşıyaka ve  Çamlıbel bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.15 Ağustos 2023 Salı 09:39
  • Haluk Levent: Şampiyon Melekler anısına 100 çocuğumuza 3 yıllık burs vereceğiz14 Ağustos 2023 Pazartesi 22:35
  • 2 Ünite arıza yaptı, dönüşümlü elektrik kesintileri başladı!14 Ağustos 2023 Pazartesi 22:33
  • Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile Eğitim Vakfı iş birliği protokolü imzaladı14 Ağustos 2023 Pazartesi 22:30
  • Olgun: Yönlendirme, baskı veya zorlama ile dayatılacak bir çözüm mümkün olmayacak14 Ağustos 2023 Pazartesi 22:28
  • Standartlara uymayan ‘mangal kömürü’nün ülkeye girişine onay verilmedi14 Ağustos 2023 Pazartesi 22:27
  • Mavideniz cinayetinde 2 zanlıya 8 er gün tutukluluk14 Ağustos 2023 Pazartesi 18:08
  • Lefkoşa'da 8 aydır ara bölgede, çadırda yaşıyor14 Ağustos 2023 Pazartesi 17:25
  • Çavuş pankartlarla karşılandı: “Eyleme değil, hoş geldine gidiyoruz”14 Ağustos 2023 Pazartesi 14:51
  • Duayen gazeteci Ergüçlü yarın defnedilecek...14 Ağustos 2023 Pazartesi 14:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti