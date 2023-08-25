Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu

24.08.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Akdeniz’de F.A.(E-38)’nın kullanımında bulunan tır araçta polis tarafından yapılan aramada; bir adet 7.65 mm çapında, iki adet de 9 mm çapında olmak üzer toplam 3 adet tabanca ile 76 adet 7,65 mm çapında ve 50 adet de 99 mm çapında olmak üzere toplam 126 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.