Kanunsuz avlanma, 2 tutuklu!

08.12.2019 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Yiğitler’de Y.A.(E-40) ve A.S.(E-25) ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
08.12.2019 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Yiğitler’de Y.A.(E-40) ve A.S.(E-25) ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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