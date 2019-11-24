Kanunsuz avlanma

Sadrazamköy'de polis ve av korucuları tarafından dün gece yapılan denetimlerde, R.K.(E-52) ve F.B.’nin (E-37) ava kapalı bir günde araç içerisinden avlandıkları sırada suçüstü tespit edildi.
Adı geçen şahıslar tutuklandı.
Sadrazamköy'de polis ve av korucuları tarafından dün gece yapılan denetimlerde, R.K.(E-52) ve F.B.’nin (E-37) ava kapalı bir günde araç içerisinden avlandıkları sırada suçüstü tespit edildi.
Adı geçen şahıslar tutuklandı.
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