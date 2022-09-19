Kanunsuz Avlanma

İkinci İnce Av Mevsimi münasebetiyle, 18.09.2022 tarihinde ülke genelinde polis tarafından yapılan kontroller sonucu; (toplam 5 kişinin) Boğazköy’de, M.Y(E-36), Ü.A.(E-59) ile M.B.(E-21)’in meskun mahale 250 metre mesafeden fazla yaklaşmak suretiyle ve Güzelyurt’ta, B.Ö.(E-83)’ün ava kapalı bölge içerisinde, A.K.(E-39)’un ise araç ile seyir halindeyken kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.