Kanunsuz avlanma yapan iki kişi için yasal işlem başlatıldı

Polis, İncirli – Köprülü köyleri arasında kansunsuz avmalama yapan 17 yaşındaki bir genç ile babası hakkında yasal işlem başlattı.
Polis bülteninde yer alan habere göre dün, saat 12:30 sıralarında, İncirli – Köprülü köyleri arasında 25-26 numaralı av bölgesi içerisinde polis tarafından yapılan kontrolde, A.Ö.’nün (E-17), babası A.Ö.(E-46) adına kayıtlı av tüfeği ile kanunsuz olarak avlandığı sırada tespit edildi.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam eder.
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