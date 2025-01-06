Kanunsuz Avlanmaya Yasal İşlem

05 Ocak 2025 tarihinde, Büyük Av Mevsimi kapsamında ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sırasında, ava kapalı bölgelerde yasa dışı avlanma tespit edildi. Güzelyurt bölgesinde, ava kapalı bir alanda H.S. (45 yaşında), Akdoğan köyünün güneyinde sürekli ava kapalı bir bölgede ise Y.C. (65 yaşında) ve C.Ç. (59 yaşında) kanunsuz avlanırken yakalandı.
Söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatılmış olup, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir
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