Kanunsuz balık avlayanlara yasal işlem

03.02.2020 tarihinde saat 21.10 sıralarında, Akdeniz Yayla köyü arasında Alebo deresi olarak bilinen derenin 100 metre kuzey kısmında, C.T.K.(E-56), M.K.(E-22) ve G.B.İ(E-23)’nin yetkili makamdan izin almaksızın elleri ile sahilden 10 metre deniz içerisine ağ atmak sureti ile 6 adet levrek, 1 adet kefal, 1 adet kalamar ve bir adet Akya Lipsa cinsi balıkları kanunsuz olarak avladıkları tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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