  • BIST 121.104
  • Altın 301,693
  • Dolar 5,9776
  • Euro 6,6050
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Kanunsuz balık avlayanlara yasal işlem

» »
Kanunsuz balık avlayanlara yasal işlem
Kanunsuz balık avlayanlara yasal işlem

03.02.2020 tarihinde saat 21.10 sıralarında, Akdeniz Yayla köyü arasında Alebo deresi olarak bilinen derenin 100 metre kuzey kısmında, C.T.K.(E-56), M.K.(E-22) ve G.B.İ(E-23)’nin yetkili makamdan izin almaksızın elleri ile sahilden 10 metre deniz içerisine ağ atmak sureti ile 6 adet levrek, 1 adet kefal, 1 adet kalamar ve bir adet Akya Lipsa cinsi balıkları kanunsuz olarak avladıkları tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski Cas Çalışanları Başbakanlık Önünde Açlık Grevi Başlattı04 Şubat 2020 Salı 13:21
  • Elazığ Depremi İçin DP Tarafından Toplanan Yardımlar Kızılay’a Teslim Edildi04 Şubat 2020 Salı 13:15
  • Samani: “sanat eserlerine ve kültürel mirasa sahip çıkılması, barış kültürü ve güven ortamı gelişmesine büyük katkı sağlıyor”04 Şubat 2020 Salı 13:04
  • Güney Kıbrıs’ta Yaşayan Kıbrıslı Türk Sayısı Kağıt Üstünde 17 Bin04 Şubat 2020 Salı 12:54
  • Memur-Sen, İstatistik Kurumu Yasa Tasarısı’nda İyileştirmeler İstedi04 Şubat 2020 Salı 12:46
  • Atakan: “Her sıkıntıyı gidermek için tüm projelerimiz masadadır”04 Şubat 2020 Salı 12:42
  • Iowa seçimlerinde oy sayımı skandalı04 Şubat 2020 Salı 12:35
  • 4 Şubat Dünya Kanser Günü ...KTTB: "Hala bir birim oluşturulamadı’’04 Şubat 2020 Salı 12:34
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı04 Şubat 2020 Salı 12:33
  • 4 Şubat Dünya Kanser bilinçlenme günü...KHYD Başkanı Kocaismail Basın Toplantısı Düzenledi04 Şubat 2020 Salı 12:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti