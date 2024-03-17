Kanunsuz bıçak taşımak

16.03.2024 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Şht. Mustafa Ahmet Ruso caddesi üzerinde, ülke genelindeki asayiş ve trafik denetimleri kapsamında Polis Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan S.G.(E-26)’nin kullanımındaki JR 813 plakalı araçta yapılan aramada, bir adet bıçağı kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdığı tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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