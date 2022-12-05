  • BIST 4.957,77
  • Altın 1062.971
  • Dolar 18.6345
  • Euro 19.6049
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Kanunsuz bir şekilde KKTC’ye geçen Rum vatandaş tutuklandı

» »
Kanunsuz bir şekilde KKTC’ye geçen Rum vatandaş tutuklandı
Kanunsuz bir şekilde KKTC’ye geçen Rum vatandaş tutuklandı

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:


Bugün saat 14:15 sıralarında, Lefkoşa’da, GKRY Bölgesinden kullanımındaki aracı  ile gelen GKRY Bölgesinde sakin A.N. (E-34), diplomatik geçişler için kullanılan Ledra Palas Kara Giriş Kapısından aracı ile geçmek istemesi üzerine polisin tüm uyarı ve çabalarına rağmen aracını sürüp barikatta bulunan bariyere hasar vererek KKTC’ye kanunuz olarak giriş yapmıştır.

Olayın meydana gelmesi üzerine Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri kayıtları yardımı ile kısa sürede tespit edilen zanlı polis ekipleri tarafından Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanmıştır.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taçoy: 5 Aralık, kadınların hayatın her evresine katılımlarının yadsınamaz bir gereklilik olduğu gerçeğinin yıldönümüdür05 Aralık 2022 Pazartesi 15:16
  • Maliye Bakanlığı’nın Cari ve Muhtelif Ödemeleri Devam Ediyor05 Aralık 2022 Pazartesi 15:10
  • Üniversal Bank Bilgi İşlem Müdürü, Teminatla Serbest Bırakıldı05 Aralık 2022 Pazartesi 14:44
  • Öztürkler: Halkımıza Hizmet Götürmenin Mutluluğunu Yaşıyoruz05 Aralık 2022 Pazartesi 14:35
  • Katar’da KKTC bayrağını indirdiler05 Aralık 2022 Pazartesi 14:19
  • Erhürman: Et fiyatlarında ucuzlama değil, artış görüldüğünü öğrendik05 Aralık 2022 Pazartesi 14:15
  • SSTB ve AFAD koordinesinde müşterek arama kurtarma tatbikatı yapılacak05 Aralık 2022 Pazartesi 14:10
  • Ahmet Savaşan: Böyle bir güne ihtiyaç duyulmamasını diliyorum05 Aralık 2022 Pazartesi 13:42
  • Şan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı05 Aralık 2022 Pazartesi 12:57
  • Ataoğlu: Kadınlarımız sevgi ve şefkatin simgesidir05 Aralık 2022 Pazartesi 12:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti