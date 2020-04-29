Kanunsuz Eski Eser Tasarrufu Ve İzinsiz Kazı Yapmak

28.04.2020 tarihinde saat 15:00 sıralarında Alevkayası Mevkiinde, polis tarafından

gerçekleştirilen operasyon sonucu S.Ç.(E-38), Ö.A.(E-51) ve Ö.B.(E-52) eski eser bulmak amacı ile yetkili makamdan izinsiz olarak kazı yaptıkları bir sırada suçüstü tespit edilerek tutuklanmışlardır. Bahse konu şahısların tasarruflarında bulunan etnografik nitelikli eski eser olduğuna inanılan 45 adet kırık toprak testi parçası bulunarak emare olarak alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.