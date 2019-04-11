Kanunsuz Hintkeneviri Tasarrufu

10.04.2019 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da Kahramanlı Sokak üzerinde trafik ekipleri tarafından, araç kullandığı sırada cep telefonu ile konuştuğu gerekçesi ile durdurulan H.A.(E-30)’nın hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 3.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.
H.A şahıs tutuklandı.
Soruşturma sürüyor.
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