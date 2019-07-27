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Kanunsuz hintkeneviri tasarrufu

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Kanunsuz hintkeneviri tasarrufu
Kanunsuz hintkeneviri tasarrufu

26.07.2019 tarihinde, saat 20:00 sıralarında,  Çatalköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu B.N.(E-25)’nin kullanımında bulunan ve içerisinde D.E.(E-25) ve H.E.(E-27)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, toplam 337 gr ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet plastik öğütücü ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

 Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Ardından B.N.’nin ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü  olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı

 Soruşturma devam etmektedir.

 

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU (GELİŞME)       
25.07.2019 tarihinde, Gazimağusa’da, A.A.(E-21) ve S.N.(E-23)’nin bulundukları ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 21 gram ağırlığında hintkeneviri türü  olduğuna inanılan maddenin bulunması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantılı olarak aranmakta olan S.S.A.(E-28) 26.07.2019 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek kalmakta olduğu yurt odasında yapılan aramada hintkeneviri  içiminde kullanıldığına inanılan 1 adet kesik pet şişe parçası bulunarak emare olarak alındı.

Yine meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen J.A.L.(E-29)’nin kalmakta olduğu yurt odasında arama yapıldığı sırada tasarrufunda bulunan yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü  olduğuna inanılan maddeyi yere attığı tespit edildi.

Odada yapılan aramda yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

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