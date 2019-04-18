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Kanunsuz hintkeneviri tasarrufu: 3 tutuklama

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Kanunsuz hintkeneviri tasarrufu: 3 tutuklama
Kanunsuz hintkeneviri tasarrufu: 3 tutuklama

17.04.2019 tarihinde, 11:00-12:00 saatleri arasında, Lefkoşa’da F.A.(E-22)’nın ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü  olduğuna inanılan madde ile içerilerinde hintkeneviri türü  madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet ve bir adet hassas tartı cihazı bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve  mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.M.I.S.(23) tutuklandı.

18.04.2019 tarihinde ise, saat 14:00 sıralarında, Lefkoşa’da Ledra Palas Kara giriş Kapısından KKTC’ye giriş yapan K.J.G.(E-19)’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

K.J.G tutuklandı

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