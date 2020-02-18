Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu, Tecavüzkar Alet Taşıma

Dün Metehan geçiş noktasından Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapan G.A.(E-39)’nın aracında yapılan aramada kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu ve tecavüzkar alet taşıma suçundan tutuklandığı bildirildi.
Polisten alınan bilgilere göre, dün saat 19:00 sıralarında gerçekleşen olayda, aracında ithali yasak olan güney menşeli 154 adet muhtelif markalarda canlı av tüfeği fişeği ve iki adet tecavüzkar alet olan ahşaptan mamül sopa bulunan G.A.(E-39) tutuklandı.
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