Kanunsuz Patlayıcı Madde ve Kanunsuz Hava Tabancası Tasarrufu

17.11.2023 tarihinde, Lapta’da E.A.(E-42)’nın kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; bir adet hava tabancası, üzerine gaz tüpü takılı bir adet hava tabancası şarjörü, iki adet hava tüfeği dürbünü, 5 adet hava tabancası tüpü, 750 adet hava tabancası mermisi ve 53 adet sivri uçlu hava tüfeği saçması bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.