Kanunsuz silah bulunduran zanlı cezaevine gönderildi

Lefkoşa'da bir iş yerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda kanunsuz silah bulundurduğu tespit edilen zanlı, 1 ay hükümsüz tutulu olarak cezaevine gönderildi.

Lefkoşa'da meydana gelen Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İsrafil Felek dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis, zanlı İsrafil Felek’in Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 29 Ağustos 2022 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Şht. Mustafa Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve Lefkoşa’da sakin İsrafil Felek’in (E- 43) sorumluluğunda bulunan Rex Oto isimli iş yerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada konu işyerinin yatakhanesi içerisinde İsrafil Felek’in yatmakta olduğu yatağın şiltesi altında 1 adet siyah renk seri numarası tespit edilemeyen Browning marka tabanca ve üzerinde takılı vaziyetteki şarjörü, şarjör içerisinde 8 adet 9mm. çapında mermiler bulunup emare olarak zapt edilmiş olup adı edilen suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yasal statüsü olmadığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatı Sedef Özzafer, müvekkilinin tutuklu yargılanmasına itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.