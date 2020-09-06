Kanunsuz silah ve patlayıcı madde taşıma

05.09.2020 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Koruçam’da T.T.’nin (E-28) aracında yapılan aramada, iki adet av tüfeği ve 275 adet canlı av fişeği bulunmuştur.
Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
05.09.2020 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Koruçam’da T.T.’nin (E-28) aracında yapılan aramada, iki adet av tüfeği ve 275 adet canlı av fişeği bulunmuştur.
Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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