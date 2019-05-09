Kanunsuz tabanca ve patlayıcı madde tasarrufu: 1 tutuklu

08.05.2019 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Dipkarpaz’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucu, O.Ç.(E-39)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, bir adet 9 mm çapında kuru sıkı tabanca, 9 mm çapında 20 adet canlı kurusıkı mermi, havai fişek atmak için tasarlanmış 1 adet tabanca ile 11 adet canlı av tüfeği fişeği bulunarak emare olarak alındı.

O.Ç tutuklandı. Polis soruşturması sürüyor