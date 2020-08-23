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Kanunsuz Uyuştucu Madde(Hintkeneviri) Tasarrufu

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270 Gram ağırlığında hint keneviri yakalandı.
Kanunsuz Uyuştucu Madde(Hintkeneviri) Tasarrufu

23.08.2020 tarihinde saat 01.30 sıralarında Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında U.M.T.(E-20)’nin kullanımındaki aracın durdurulmak istendiği bir sırada kaçmaya çalışması üzerine alıkonularak üzerinde ve konu araçta yapılan aramada yaklaşık 270 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

           Ayni gün bahse konu şahsın Girne’de kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir

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