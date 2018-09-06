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Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufu

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DÜN 16:10-16:50 saatleri arasında, Karaoğlanoğlu’nda H.Z.(E-44)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu
Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufu

05.09.2018 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Beyarmudu’nda polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu N.T.(E-38)’nin tasarrufunda yaklaşık 530 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir miktar kalıntı ve söz konusu şahısın aracında yapılan aramada ise uyuşturucu madde olduğuna inanılan kalıntılar ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 2.320 TL para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.      

3.              05.09.2018 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Beyarmudu’nda bir araç içerisinde polis tarafından şüpheli olarak görülen  S.G.(E-36)’nin üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

4.     05.09.2018 tarihinde, saat 18:00 sıralarındaa Ercan Havaalanından KKTC'ye giriş yapmakta olan  S.K.(E-67)’ye  narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sigara bulunmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU      
      05.09.2018 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Gazimağusa’da S.I.M.A. (E-32) 'nın kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 13 kg ağırlığında nargile tütünü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.       

KANUNSUZ AVLANMA 
      05.09.2018 tarihinde KKTC genelinde yapılan rutin avcı kontrollerinde,  M.M. (E-60), S.S. (E-24) ve E.K.(E-71)’nin avlanmaya kapalı bölgelerde kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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