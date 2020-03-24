Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu

23.03.2020 tarihinde saat 20:30 sıralarında Girne’de, Edremit Çemberi üzerinde N.W.S.A.(E-19)’nın
kullanımında bulunan araçta ve üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan elle sarılmış 1 adet ucu yanık sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.
Akabinde konu şahsın kalmakta olduğu Girne’deki ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 2
gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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