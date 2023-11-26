Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu

25.11.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Dörtyol’da, Polis tarafından gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü A.A.A.H (E-28)’nin kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.