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Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu

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Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu
Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu

25.11.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Dörtyol’da, Polis tarafından gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü A.A.A.H  (E-28)’nin kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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